AK Partili Ünal’ın çağrısına CHP, İYİ Parti ve MHP’den destek geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter üzerinden, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin olarak Türkiye aleyhtarı uluslararası ve sosyal medyadaki kara propagandaya karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Ünal’ın çağrısına CHP, MHP ve İYİ Parti’den destek geldi.

Ünal, Twitter hesabından “BizTürkiyeyiz” etiketiyle yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurları temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın, uluslararası açıdan meşru bir operasyon olduğunu vurguladı. Buna karşı sosyal medyada “birilerinin” psikolojik harp teknikleriyle Türkiye içine dönük propaganda yürüttüklerini belirten Ünal, tüm vatanseverleri Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında bu küresel propaganda ile mücadeleye davet etti. Ünal mesajında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nu da etiketledi. Ünal’ın çağrısının ardından bu üç isim de Twitter hesaplarından “BizTürkiyeyiz” etiketli paylaşımda bulundular.



Ortak mücadele çağrısı



Ünal, Altay, Ağıralioğlu ve Durmaz’ın mesajları şöyle:



AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurları temizlemek için başlattığı #BarışPınarıHarekatı; NATO üyesi bir ülkenin uluslararası açıdan meşru bir operasyonudur. Aynı zamanda NATO’nun güney sınırlarını terör unsurlarından temizlemeyi amaçlamaktadır. Harekat, iç güvenliğimizi, toplumsal barışımızı teminat altına almayı hedeflemektedir. Etnik temizlik yapan, kendi ideolojisini benimsemeyen tüm unsurları sınır bölgesinden uzaklaştıran ve terör koridoru kurmayı hedefleyen PKK/PYD ve DEAŞ gibi diğer terör unsurlarına karşı yapılmaktadır. Kahraman ordumuz bu mücadeleyi verirken sosyal medyada da birileri psikolojik harp teknikleri ile Türkiye’nin içine dönük bir propaganda yürütmektedir. Bir vatandaş olarak, hangi siyasi görüşten olursak olalım, tüm vatanseverleri Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında sosyal medyada yürütülen bu küresel propaganda ile mücadeleye davet ediyorum.

Pabuç bırakmayız



CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY: Biz içerde bazen müzakere bazen çok sert münakaşa yaparız ama Türkiyemize dışardan yapılan her türlü müdahale tehdit ve hadsizliğe karşı gereken cevabı vermesini biliriz #BizTürkiyeyiz hiçbir emperyal güce pabuç bırakmayacak birikime sahibiz.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SADİR DURMAZ: Devletimizin Haklı ve Meşru gerekçelerle başlattığı Barış Pınar’ı harekatına, siyaset üstü bir yaklaşımla ve milli mücadele anlayışıyla destek vermek her Türk vatandaşının Ahlaki sorumluluğudur.. #BizTürkiyeyiz



İYİ PARTİ Grup Başkanvekili YAVUZ AĞIRALİOĞLU: Mehmetçik sınır dışında operasyondayken, parti, ittifak vs. yoktur. Gündelik siyasette sesler biraz kısılır. Bütün vatandaşlarımızı, “Al Bayrağın Partisi”ne davet ediyoruz. 82 milyon birlikte, #BizTürkiyeyiz. Dualarımız kahraman askerlerimiz ile...