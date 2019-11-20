AK Parti’li Zengin ve CHP’li Özkoç’un tartışması tutanaklarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İl Başkanları Toplantısında değinerek, CHP’li Özkoç’a sert tepki gösterdiği tartışma, TBMM Genel Kurul tutanaklarına yansıdı.

Tutanaklara göre CHP’li Haydar Akar’ın, "Geçmişte sadece yazar kasa atıyorlardı, şimdi insanlar kendilerini yakıyorlar, öldürüyorlar, siyanür içiyorlar" sözlerine, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anlattığınız her şey, AK Parti’yi doğuran, iktidara getiren ve 17 yıldır da sizin kazanmanıza imkân vermeden kazandıran sebepleri aslında tek tek burada muhalif olarak söylemiş oldunuz. Bu manada bunları söylerken, ’dış politika’ diyorsunuz. Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton’ın karşısında el pençe duran, o değil miydi yani? Oradan geldiğimiz noktaya baktığınız zaman yani bir defa bunları söylerken biraz haya etmek lazım" diyerek cevap verdi.

’ECEVİT’LE İLGİLİ KONUŞMAK HADDİNİZ DEĞİLDİR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Bir grup başkanvekili konuşması esnasında, rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir Genel Başkana yönelik ’el pençe duruyordu, bilmem ne yapıyordu’. Bunlar yakışık alan şeyler değil. Çok ayıptır ve kendisini gerçekten kınıyorum. Bir grup başkanvekilinin bu kadar yakışıksız, bu kadar seviyesiz konuşması gerçekten utanılacak bir durumdur. Orada, Sayın Ecevit’in nezaketini bilenler biliyor. Bunu konuşan insanların haddini bilerek konuşması gerekir. Sayın Bülent Ecevit’le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir Sayın Grup Başkanvekili" dedi.

’BU NASIL BİR HAD BÖYLE’

Zengin ve Özkoç arasındaki tartışmanın devamı tutanaklara şöyle yansıdı:

Özlem Zengin: Böyle bir üslup olmaz Sayın Başkan. Ne demek, hadden bahsediyorsunuz? Bu nasıl bir had böyle?

Engin Özkoç: Böyle bir grup başkanvekilliği olmaz efendim.

Özlem Zengin: Ne demek hadden bahsediyorsun? Bu nasıl bir had? Olmaz, hayır, ben bunu reddediyorum.

’HADDİNİ BİLDİRİN

Engin Özkoç: Böyle bir konuşma anlayışı olmaz efendim. Bir grup başkanvekili konuşuyor burada, bu kadının, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır.

Özlem Zengin: Böyle bir şeyi tümden reddediyorum, ne demek ’haddiniz değil?’

Engin Özkoç: Lütfen, bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan. Bu hanımefendiye lütfen, haddini bildirin Sayın Başkan.

Tartışmanın ardından CHP’li Özkoç’un, AK Partili Zengin’den özür dilemesi de tutanaklarda yer aldı.

ÖZKOÇ'TAN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir kadın başkanvekilimize ahlaksızca saldıracak kişilere parlamentonun gereken cezayı vermesi gerek." sözlerine yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda dün gündemle ilgili maddeleri görüşürken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir tartışma yaşadığını belirten Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın odasında, Adan ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldiklerini, aralarında bu konuyu tartıştıklarını, yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde, Genel Kuruldaki ifadelerle bu konuyu netleştirdiklerini anlattı.

Özkoç, ancak Erdoğan'ın, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda kendisini kastederek, "Ceza da yetmez, milletvekillerine sesleniyorum gereğini yapın." dediğini ifade etti.

Erdoğan'a, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız." diye seslenen Özkoç, bugünün gündem konularının, vatandaşların yoksulluğu, bunun sonucunda intiharlar, iş dünyasının kayıpları ve Türkiye'nin girdiği çıkmaz olduğunu savundu.

"BUNU KABUL ETMEYİZ"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize halkımızın yaşam tarzına karşı saygısız olduğumuzu söylüyorsanız, biz halkımızı türbanlısıyla, başörtülüsüyle, başı açık kadınlarıyla, özgür, tüm Türkiye'de demokrasiyi içine sindirmiş güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olarak zaten kucaklıyoruz. Yaşam tarzları, özgürlükleriyle ilgili herhangi bir gündem maddemiz yok. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir hassasiyetle, insanların yaşam tarzları konusunda CHP'nin tavrını net şekilde ifade etti, biz de tam arkasında duruyoruz.

Ama siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başta Atatürk olmak üzere, İnönü ile ilgili 'iki ayyaş' diyeceksiniz, milletin gözünün içine baka baka bizden ses çıkarmamamızı isteyeceksiniz. Böyle bir şey yapmayız. Grup başkanvekiliniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli siyaset liderlerinden Bülent Ecevit'i, ABD emperyalizmi karşısında el pençe divan durmakla suçlayacak, 'CHP Grup Başkanvekili olarak buna cevap vermeyeceksin' diyeceksin. Bunu da kabul etmeyiz. Biz Cumhuriyetimizin, kurucularının ve CHP'nin önceki dönem genel başkanlarının sonuna kadar arkasında dururuz. Çünkü onlara minnet borçluyuz. Yeri ve zamanı geldiği gün sizin gibi yapmadılar, ABD emperyalizmine 'gölge etme başka ihsan istemez' diyerek Kıbrıs'taki soydaşlarımızla ilgili gereğini yaptılar. Böyle bir insana karşı TBMM'de laf söyletmeyiz. Milletvekillerine, 'gereğini yapın' diyor. Allah'a verilecek can borcumuz var onu her zaman vermeye hazırız. Sizin de şunu bilmenizi istiyoruz, sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. İş dünyasını, esnafı, işçiyi, doktorları, öğretmenleri tehdit ediyorsunuz. Genel Kurulda milletvekillerini tehdit noktasına kadar geldiniz. Sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın. Demokrasimizi koruyan, özgürlüklerimiz için mücadele eden, vatanımız, milletimiz, bayrağımız için bu ülkede mücadele eden devlet adamlarımıza söz söyletmeyiz. Kimse cüret edemez. "