AK Partil’li Mahir Ünal: ‘Kiralık vekil’ çok çirkin

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Ünal, “Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, ‘kiralık vekil’ çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP’den ya da İYİ Parti’den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz” dedi.



Ünal, yeni siyasi oluşumlar için de “Kamuoyu nezdinde bir karşılığı görünmüyor” ifadelerini kullandı.