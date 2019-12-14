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14.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

AK Partil’li Mahir Ünal: ‘Kiralık vekil’ çok çirkin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Yeni partilere milletvekili veririm” ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

AK Partil’li Mahir Ünal: ‘Kiralık vekil’ çok çirkin

Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Ünal, “Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, ‘kiralık vekil’ çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP’den ya da İYİ Parti’den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz” dedi.

Ünal, yeni siyasi oluşumlar için de “Kamuoyu nezdinde bir karşılığı görünmüyor” ifadelerini kullandı. 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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