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GÃ¼nlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada gÃ¶sterilen "Ä°nandÄ±ÄŸÄ±n Yolda YÃ¼rÃ¼" tanÄ±tÄ±m filminin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Filmin, AK Parti'nin kongre filmlerinden olduÄŸu belirtilirken, parti bugÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ikinci filmle "Ä°nandÄ±ÄŸÄ±n Yolda YÃ¼rÃ¼" sloganÄ±yla 7. OlaÄŸan Kongre sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸ oldu.

Bu kez farklÄ± bir iletiÅŸim stratejisi izleyen AK Parti, 23 AralÄ±k Pazartesi gÃ¼nÃ¼ bir Ã¶n tanÄ±tÄ±m filmiyle medyada yer aldÄ± ancak film logosuz olarak ekranlarda dÃ¶ndÃ¼. BugÃ¼n ise CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n vatandaÅŸlara yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu seslendirdiÄŸi asÄ±l film paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Videoda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Sevgili kardeÅŸim, inanmak, emek harcamak, geÃ§miÅŸi bilerek yarÄ±na bakmak, azimle hedefe yÃ¼rÃ¼mek, engeller karÅŸÄ±sÄ±nda yÄ±lmamak bizi biz yapan deÄŸerlerdir." ifadeleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mektubunu, "DÃ¼nkÃ¼ baÅŸarÄ±lar yarÄ±nÄ±nÄ± aydÄ±nlatan Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndÄ±r. Hep daha ileriyi hedefler ve aÅŸkla Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsan hiÃ§ yorulmazsÄ±n. Kalbini ortaya koyarak yÃ¼rÃ¼rsen yol arkadaÅŸlarÄ±nla tek vÃ¼cut olursun. AklÄ±nla hareket edersen tuzaklara dÃ¼ÅŸmezsin. Ä°nancÄ±n varsa, umudun da vardÄ±r. Ä°nanÃ§ varsa, imkan da vardÄ±r. BaÅŸaracaÄŸÄ±na inan. Kendin iÃ§in, ailen iÃ§in, TÃ¼rkiye iÃ§in. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±n yolda yÃ¼rÃ¼." sÃ¶zleriyle tamamlÄ±yor.

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