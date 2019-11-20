Akar: Zorlukların hepsi çözülecek

Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el Arap’ta, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten araçlara molotofkokteyli atmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, “Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var” dedi. Gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını ifade eden Akar, “İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek” açıklamasında bulundu.