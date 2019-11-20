20.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Akar: Zorlukların hepsi çözülecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı.
Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el Arap’ta, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten araçlara molotofkokteyli atmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, “Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var” dedi. Gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını ifade eden Akar, “İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek” açıklamasında bulundu.
Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlamaAdana'da eğlence mekânlarının yoğunlukta bulunduğu caddede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin, park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile patladı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından bir minibüsün altında saklanırken yakalandı.