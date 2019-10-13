Akıncı'ya tepki yağıyor! 'Düşmanları sevindirdi'

KKTC'de birçok siyasetçi ve vatandaş Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki gösterdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaparak, Genel Başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Parti Meclisini Akıncı'nın son açıklamalarının neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere yarın saat 17.00'de olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Başbakan Tatar, "Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından asla benimsenmediğinin altını çiziyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 4 gün sessiz kaldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yazdıklarını üzüntü ve hayretler içerisinde okuduğunu kaydeden Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Halkın sürekli içindeyim. İnsanlarımızı tanıyorum. Halkımız Türkiye’ye güvenmekte ve Türkiye'nin askeri varlığı ile etkin garantörlüğünden asla geri adım atılmamasını talep etmektedir. Halkımız, Türkiye’nin kendisi için taşıdığı önemin farkındadır. Kıbrıs Türkü ekranları başında Suriye harekatını yakından izlemekte, büyük bir samimiyetle Mehmetçiğin başarısı için dua etmektedir. Dolayısıyla Sayın Akıncı'nın konuyla ilgili geç açıklama yapması, Türkiye'ye açık ve net bir destek ortaya koymaktan, terör örgütünü kınamaktan kaçınması hiçbir şekilde halkımızın görüş ve tavrı olamaz. Bir kere Sayın Akıncı'nın en büyük hatası işin içine Kıbrıs Barış Harekatı'nı karıştırması ve 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barışı getiren, halkımızı yok olmaktan kurtaran, devlet ilan ettiğimiz bugünkü coğrafyayı ortaya çıkaran tarihi bir olayı çarpıtmaya çalışmasıdır."

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açık ve net bir şekilde terör örgütlerini eleştirmemesi ve terör örgütlerine karşı bir harekat yapıldığını göz ardı ederek açıklamalar yapmasının kabul edilemez bir tutum olduğuna dikkati çekti.

- "Allah Türkiye'miz ve KKTC'nin yardımcısı olsun"

Akıncı'nın gerek Türkiye'nin gerekse KKTC'nin çok hassas bir dönemden geçerken duyarlı ve dikkatli olacağı yerde yaptığı açıklamayla Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık yapanlara katkı sağladığını ifade eden Tatar, "UBP ve hükümet adına Sayın Akıncı'yı bu tutumundan dolayı kınıyor, aklı selim bir tutum içine girmeye davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Suriye’deki kahraman Mehmetçiğe başarılar diliyor, Allah Türkiye'miz ve KKTC'nin yardımcısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa'da katıldığı bir programda da "Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile KKTC'yi yaşatıyoruz. Eğer Türk askeri Suriye'de memleketimizin huzuru, bölge barışı için bir harekattaysa, tabii ki Türk ordusunu ve Mehmetçiğimizi buradan duamızla selamlıyoruz. Allah onları her şeyden korusun." açıklamasında bulunmuştu.

- "Kıbrıs Türkü, Türkiye ile birliktedir"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okuduğunu belirten Taçoy, 6 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklamanın seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olduğunu vurguladı. Taçoy, "Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı'nın düştüğü durum üzücüdür. Kıbrıs Türkü, Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta, birlikte gülmektedir." ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın Kıbrıslı Türkleri Rum katliamlarından kurtaran 1974 Barış Harekatı'na dönük söylemlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Taçoy, "Akan kandır, su değil' diyen Akıncı, terör örgütlerinin vahşetleri karşısında neden bir cümle kurmamıştır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bir ulusun var olabilmesi için kahraman ordumuzun mücadelesine her zaman destek verdik, vereceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Açıklama adeta düşmanları sevindirmiş, dostları ise üzmüştür"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de bölücü terör odaklarına karşı yürüttüğü askeri harekatın, Türk ve Türkiye düşmanı çevrelerce kınandığını ve protesto edildiğini belirterek, Türkiye'nin her daim yanında olması gereken KKTC'nin bu süreçte sergilediği tavrın ibret niteliğinde olduğunu savundu.

Büyükyılmaz, YDP olarak Akıncı'yı protesto etiklerini kaydederek, "Devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı tam 4 gün sonra evlere şenlik talihsiz bir açıklama yaparak adeta düşmanları sevindirmiş, dostları ise üzmüştür. Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamanın, Kıbrıs Türkü'nün kahir ekseriyetinin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Gençlik Kolları, yayınladıkları ortak basın bildirisiyle Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamadan dolayı kınadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına sosyal medya üzerinden birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra vatandaşlar da tepki gösterdi.

Öte yandan, Akıncı'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere Türkiye'de birçok kişi ve kurum tarafından eleştirildi.

Akıncı, dün akşam sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı konusunda sürekli üzerine gelindiğini ifade etmişti.

Türkiye'nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmadığını kaydeden Akıncı, meselenin "Türkiye'nin iyiliği nerededir?" sorusunun yanıtında olduğunu ve bu sorunun gerçek muhatabının Türkiye'de yaşayanlar olduğuna dikkati çekmişti.

Akıncı, Suriye topraklarının artık neredeyse 10'ncu yılına girmekte olan savaşa doyduğuna inandığını belirterek, "10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmanın mümkün olmayacağını" vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemediğini kaydederek, "Türk, Kürt, Arap, hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." ifadelerini kullanmıştı.