MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetAkraba kayırmalarına karşı kanun teklifi
02.08.2019 - 08:14| ANKARA Milliyet

Akraba kayırmalarına karşı kanun teklifi

CHP grup başkanvekilleri, “belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını” öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Akraba kayırmalarına karşı kanun teklifi

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması ya da yönetici niteliğinde başka bir görev alması halinde belediye başkanına bu görevi dolayısıyla her ne adla olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamayacak. Ayrıca belediye başkanının eşi ile birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları ve bunların eşleri belediyede, bağlı kuruluşlarında ve belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak görevlendirilemeyecek, istisnai memuriyet kadrolarına atanamayacak, yönetim kurulu başkanı ve üyesi olamayacak.

‘Yasal boşluk giderilsin’

Teklifin gerekçesinde milyonlarca gencin kamu kurumlarında çalışabilmek için sınavlarda ter döküp atama beklerken siyasetçi ve üst düzey bürokrat yakınlarının istisnai kadrolara yapılan atamalarla memuriyet kadrolarına geçirildiği belirtildi. Kamu yönetiminin tüm alanlarının “akraba kayırma” olarak tanımlanan “nepotizm”den arındırılması gerektiği vurgulanan gerekçede, mevcut yasal boşluklar giderilerek bu konuda çözüme ulaşılabileceği ifade edildi.

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski eşi pusu kurdu! Gelini ve torununun yanında...

Eski eşi pusu kurdu! Gelini ve torununun yanında...

KPSS’de Tarih sorusu hatalı iddiası

KPSS’de Tarih sorusu hatalı iddiası

Süper Loto sonuçları 1 Ağustos 2019! Büyük ikramiye 20 milyonu aştı...

Süper Loto sonuçları 1 Ağustos 2019! Büyük ikramiye 20 milyonu aştı...

Kuzey ve Güney Kutup Işıkları = Aurora nasıl oluşur?

Kuzey ve Güney Kutup Işıkları = Aurora nasıl oluşur?

Sıradaki Haber