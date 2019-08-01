‘Akrabaya değil millete hizmet’

Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında “siyasi etik” konusunda bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, “Milletin çocukları işsiz kalırken; belediye başkanlarının, cumhurbaşkanlarının, üst düzey yöneticilerin kendi akrabalarına iş vermelerini milletimizin kabul etmesi mümkün değildir. Öncelikle milletin işini çözecekler, akrabalarının değil” ifadelerini kullandı. l