01.08.2019 - 08:50| ANKARA Milliyet
‘Akrabaya değil millete hizmet’
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, akrabalarını işe alan başkanlar konusunda, “CHP leke kabul etmeyen bir partidir. Yanlış uygulamalar, kamuoyu önünde sırıtmaktadır. Bu konuları gündeme getiren medyanın, müsbet bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu otokontrolün yapılmasından memnunuz. Bu çerçevede belediye başkanlarımıza gerekli uyarılarda bulunuluyor. Bununla ilgili olarak da çeki düzen vermeleri konusu kendilerinden talep ediliyor” dedi.
Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında “siyasi etik” konusunda bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, “Milletin çocukları işsiz kalırken; belediye başkanlarının, cumhurbaşkanlarının, üst düzey yöneticilerin kendi akrabalarına iş vermelerini milletimizin kabul etmesi mümkün değildir. Öncelikle milletin işini çözecekler, akrabalarının değil” ifadelerini kullandı. l