Akşener, A takımını yeniden oluşturuyor

İYİ Parti, 25 Mayıs’ta olağanüstü tüzük kurultayını gerçekleştirmiş, bu kurultayda Akşener’in yetkileri genişletilmişti. Kurultayda GİK üye sayısı değiştirilmiş, 80 üye sayısı, 50’ye indirilmişti. İYİ Parti, değiştirilen tüzüğü hayata geçirmek için 3-4 Ağustos’ta yeniden olağanüstü kurultaya gidecek.

Kritik GİK seçimi

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, dün yaptığı açıklamada, 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin kısa dönemde 4. Olağanüstü Kurultayı ile birlikte 2017’den bugüne, beşinci kurultayını yapmış olacağını söyledi. Türk siyasi tarihinde kurultay iradesine bu sıklıkta başvurma hususunda ikinci bir örnek bulunmadığını belirten Paçacı, şöyle devam etti:

“Tüm delegelerimiz bütün kongrelerde özgür iradeleri ve vicdanlarıyla oylarını kullanmışlardır. Kurultaydaki seçim şeklinin nasıl olacağı ile ilgili yapılan görüşmede GİK ‘blok liste yöntemi’ ile seçime girilmesini ve yine de tercihin genel başkana bırakılmasını kararlaştırmış olmasına rağmen, genel başkanımız, ‘çarşaf liste yöntemi’nin daha demokratik olacağını ve bu yöntemde herkesin özgür iradesi ve isteği ile aday olma imkanına kavuşacağını söylemiştir. Genel başkanımızın bu tercihine katılan başkanlık divanımız da kendisine destek vermiştir. Dolayısıyla seçimli kurultayımızda delegelerimiz, GİK üyelerini çarşaf liste yöntemi ile seçecektir.”