Akşener ‘arka kapı diplomasisi’ önerdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diplomaside kritik görüşmeler öncesi muhalefetle arka kapı diplomasisi yürütülmesinin önemine işaret etti.Akşener, partisinin ikinci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda bir grup basın mensubuyla sohbet etti. Akşener, resepsiyona aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu, gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda parti temsilcisinin katıldığına işaret edilmesi üzerine, “Çok mutlu oldum. Ben ilk defa bu kadar heyecanlandım. Türkiye’nin ihtiyacı olan bir fotoğraftı” ifadelerini kullandı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan siyasi parti liderlerine bir davet bekleyip beklemediğinin sorusuna şu karşılığı verdi: “Mesele davet olup olmaması değil. Dış politikayla ilgili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun bilgi vermesi gerekir. İletişim kanalları kapalı. Dolayısıyla muhalefet kör gibi bakıyor doğal olarak bilgi olmayınca. 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Başbakanlar kritik görüşmelere gittikleri zaman muhalefet liderleriyle ‘arka kapı diplomasisi’ yaparlardı. Derlerdi ki, ‘Sert bir beyanat yapın. Meclis’te sert bir konuşma yapın, sert bir toplantı tertip edin ki gittiğimiz zaman ülkemizde kolay değil bu işler diyebilelim.’ ‘Çok büyük bir gücüm var’ diye gittiğiniz zaman eliniz zayıflar tam tersine.”