Ali Topuz vefat etti

CHP’de yıllarca en etkili isimlerden biri olan Topuz, tedavi gördüğü İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi’nde dün sabaha karşı yaşama veda etti. Topuz’un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada’da bulunan oğlu Ender Topuz’un Türkiye’ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Rize’nin Çayeli ilçesinde 1932’de doğan Ali Topuz İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü’nde çalıştı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulunan Topuz, Türk Kızılayı Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği’nde yönetim görevleri üstlendi, İstanbul Huzurevi gibi çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Siyasete atılarak CHP İstanbul İl Başkanı oldu. 15, 16, 18, 20 ve 22. yasama dönemlerinde İstanbul Milletvekilliği, 1980 askeri darbesi öncesinde Bülent Ecevit liderliğindeki; 37. Hükümet’te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet’te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet’te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü.

‘Örnek devlet adamı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Topuz’a (87) Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, “Örnek siyaset ve devlet adamı kimliğiyle tanınan, ülkemize ve partimize önemli katkılar sunan eski bakanımız Ali Topuz’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise, “Ali Topuz bir ağabeyimiz. Siyasete, insana bakışı sevgiyleydi. Kavgadan uzak sorunlara kilitlenen ve rahatlıkla da tartışan bir ağabeyimizdi. Onu sonsuzluğa uğurladık. Hepimizde emeği var. Ali Topuz gibi insanlar kolay unutulan insanlar değildir” dedi.