MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetAltun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor
16.09.2019 - 10:08 | | DHA

Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.

Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor

Fahrettin Altun, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Suriye konulu 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla bugün gerçekleşeceğini hatırlatan Altun, "Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan ailesine mesaj yolladı

Firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan ailesine mesaj yolladı

Yasak Elma 49. bölüm fragmanları; Ender ortaya çıkacak mı?

Yasak Elma 49. bölüm fragmanları; Ender ortaya çıkacak mı?

'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar!

'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar!

Vuslat yeni bölümde neler olacak? Vuslat fragmanı izle

Vuslat yeni bölümde neler olacak? Vuslat fragmanı izle

Sıradaki Haber