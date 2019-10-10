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HaberlerSiyasetAltun'dan Netanyahu'ya çok sert tepki!
10.10.2019 - 17:33 | | AA

Altun'dan Netanyahu'ya çok sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İşgal ve etnik temizlik" iddialarına sert tepki gösterdi.

Altun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iddialarına Twitter'dan cevap verdi.

Fahrettin Altun mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yolsuzluk, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından dolayı  hapishanedeki yıllarına bakan ve gözden düşmüş bir politikacının boş sözleri.  Suriyeli Kürtler, Türkiye'deki sürgünde bulunan 300 bin kişiyle, Türkiye'nin  koruması altındadır. Bölgedeki tüm teröristleri yok edeceğiz ve Suriyelilerin  evlerine dönmelerine yardım edeceğiz."

İŞGAL İDDİALARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan paylaştığı mesajında,  Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

Netanyahu, Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği örgütlerin, Kürtlere  etnik temizlik yapacağına dair sözde uyarı da yapmıştı.

 

 

 

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