Ana vatan KKTC ile omuz omuza

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilanının 36’ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa’daki kutlamalara katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir” ifadelerini kullandı. KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

‘Gönül birliği’

Oktay, anıt özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle gönül birliği içinde gururla kutluyoruz. Kıbrıs Türkü’nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor.”

Oktay, Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Milli davamız Kıbrıs konusunda her zaman ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduk. Kıbrıs Türklerinin direniş ve diriliş destanı, böyle kapanmaz yaraları dağlayarak 1974’teki Barış Harekatı ile taçlanan ve 15 Kasım 1983’te bağımsızlığa kavuşulmasıyla zirveye taşınan bir mücadeledir. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 9 yıl sonra nice zorluklarla kurulan Cumhuriyet, Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminatıdır. Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür.” Kıbrıs’ta yarım asırdır devam eden müzakere sürecinin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını vurgulayan Oktay, “Ana vatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü ile omuz omuza durmaya devam edecektir” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikleri anımsatan Oktay, “Adanın tek sahibi olduğu yanılsamasıyla yaşayan Rum tarafı, AB üyeliğini suistimal ederek Türk tarafını zor durumda bırakacağını, caydırabileceğini sanmaktadır. Hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz.” - AA

‘Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz’de dışlanamaz’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve Türkiye’yi dışlama politikasının gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını ifade ederek, “Sırf bu dışlama politikası uğruna coğrafi gerçekliğe ve ekonomik akla uygun olmayan projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır dedi. Türkiye ile ilişkilere de değinen Akıncı, “Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği ve kardeşçe dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türk ulusu ile Kıbrıslı Türkler olarak bizi bir araya getiren çok geniş bir ortak paydamız olduğunun bilincindeyiz. Bu ortak payda, Atatürk ilke ve devrimleridir, demokratik, laik cumhuriyet anlayışıdır; fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme kararlılığıdır” dedi.