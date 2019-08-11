‘Ankara’da birlikte karar vereceğiz, birlikte yöneteceğiz’

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamında, Milliyet’e açıklamalarda bulundu. Ankara için proje geliştirirken katılımcılığı ön plana çıkarmak istediklerini belirten Yavaş, “Çoğunluğun yanlışı, benim doğrumdan daha doğrudur. Çoğunluk karar versin. Mesela 30 Ağustos’ta neler yapalım, katılın bize. Ulus ile ilgili ne yapmamız gerektiğini soracağız. Vatandaşın fikirlerini alacağız. Tarz değişti artık. Birlikte yöneteceğiz, birlikte karar vereceğiz” dedi.

‘Elimizi uzatıyoruz’

Yavaş, 25 ilçesi bulunan Ankara’daki 19 AK Partili ve 3 MHP’li ilçe belediye başkanına “birlikte yönetelim” çağrısı yaparken, “Biz elimizi uzatıyoruz. Gelsinler ortak karar alalım” dedi. Hiçbir ilçede siyasi parti ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Yavaş, “25 ilçe belediye başkanıyla bir masanın etrafında toplanalım. Arzu ederlerse il başkanları da katılabilirler. Bir araya gelip hangi ilçede neler yapabileceğimizi ortaklaşa konuşabiliriz. Önemli olan Ankaralı hemşehrilerimize vereceğimiz hizmettir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 7 Ağustos’ta Ankara’ya resmi ziyarette bulunmuştu. Zelenskiy için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi karşılama töreni düzenlenmiş, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından konuk devlet başkanı onuruna akşam yemeği verilmişti. Yavaş, 31 Mart seçimlerinin andından ilk kez Zelenskiy’nin ziyareti nedeniyle düzenlenen programlar için Beştepe’ye davet edildi. Yavaş burada, karşılama törenine ve resmi akşam yemeğine katıldı. Görev süresi boyunca ilk kez Cumhurbaşkanlığı’ndan böyle bir davet aldığını söyleyen Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin sorulması üzerine, “olumsuz bir durum yok, protokol düzeyinde” yanıtını verdi. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı’nın davetini ise “önemli gelişme” olarak değerlendirdi.