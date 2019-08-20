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20.08.2019 - 08:32| MUĞLA AA

Antik kente sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla’da Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.

Antik kente sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar Mahallesi’nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle Stratonikeia Antik Kenti’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yetkililer ve mahalle sakinleri karşıladı. Erdoğan’ı “Köyümüze gurur verdiniz” sloganlarıyla karşılayan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan mahalle sakinleri arasındaki yaşlı bir vatandaş, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in elini de 17 yaşındayken sıktığını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Erdoğan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti’nde Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi’ni de gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önündeki sadaka taşı üzerine bozuk para bıraktı.

Bilgi aldı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, kazı çalışmasına katılan genç arkeologlarla da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia’nın tanıtımı ve belgesel çekimiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşülmesi talimatını verdi. Erdoğan, Adnan Menderes’in adını taşıyan çeşme önünde köy sakinleriyle bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren Erdoğan, onların çay ve gözleme ikramlarını geri çevirmedi. Erdoğan, tadına baktığı gözlemelerden ziyaretinde kendisine eşlik edenlere ikram etti.

Antik kente sürpriz ziyaret

Köy sakinlerinin evlerinde yaptıkları gıda ürünlerini satabilmeyi  talep etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye gerekli talimatı vereceğini söyledi.

Erdoğan, Ege ürünlerinin tanıtıldığı bir stanttan alışveriş yaptı. Selçuklu hamamı ve Ağa evlerini de gezen Erdoğan’a Stratonikeia Antik Kenti ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak eşlik etti.

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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