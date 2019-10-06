"Artık söz bitti talimatı verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kızılcahamam kampının açılış konuşmasında Fırat’ın doğusuna askeri operasyona yönelik net mesajlar verdi. Erdoğan, “Fırat’ın doğusuyla ilgili, muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık, yeteri kadar da sabırlı davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bütün bunların hikâye olduğunu görüyoruz. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır” dedi. Cumhurbaşkanı’nın seçilme oranının yüzde 50+1’den yüzde 40+1’e düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili polemiklere de nokta koyan Erdoğan, “Yüzde 50 seçilme yeterliliği, yeni sistemin adeta omurgasıdır” dedi. Erdoğan, dün Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasında, özetle şunları söyledi:

İTTİFAK DEVAM EDECEK:

Ülkemiz, AK Parti döneminde, cumhuriyet tarihinin en az kuruluş yıllarındaki kadar önemli gelişmelere şahitlik etmiştir. Son dönemde yaşanan gelişmeler bize ‘Türkiye ortak paydasında’ buluşan herkesle birlikte yol yürümemiz gerektiğini gösteriyor. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yürüttüğümüz çalışmalar, hepimiz açısından memnuniyet verici şekilde sürüyor. Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

EĞİTİM VE KÜLTÜR: AK Parti’nin 17 yıllık uzun iktidar döneminde en çok ihmal ettiğimiz hususların eğitim ve kültür olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. Hemen harekete geçmeliyiz, çünkü zaten

geç kalmış durumdayız.

TEHDİT GÖRÜYORLAR: Türkiye’yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçleriyle AK Parti’nin üzerine yükleniyor. Partimize yönelik saldırıların sebebi, şahsımın veya tek tek şahıslarımızın değil, temsil ettiğimiz davanın en büyük tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe, ne dışarıdan, ne içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz.

TERÖRÜN BORAZANLIĞI: Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için, iradesini terör örgütlerinin güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikâyesini seyrediyor. Bu parti, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere karşı nefret politikasının başta gelen aktörlerindendir. Türkiye’nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına da şiddetle karşı çıkarak, rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Fiiliyatta tek dertleri zalim rejimin ve bölücü terör örgütünün borazanlığını yapmaktan ibaret.

OPERASYON MESAJI: Türkiye’nin Güvenli Bölge politikası, Suriye halkının evlerine dönüşü konusundaki en makul ve insani yoldur. Amacımız, Fırat’ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamaktır. Maalesef, bu süreçte ülkemiz sürekli oyalanmaya çalışılmıştır. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. İki ayrı harekâtla toplam 4 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledik. Fırat’ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık, yeteri kadar da sabırlı davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bütün bunların hikâye olduğunu görüyoruz. Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır: Siz, SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK-YPG’yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bu yönde bir beyan duymadığımız gibi, bazı ABD’li yetkililer, alenen PKK-YPG’nin birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu söylüyor. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. Irak tarafından 30 bin TIR’ı Suriye’ye sokacaksınız, ondan sonra da, ‘sizinle stratejik ortağız’ diyeceksiniz. Bunu yutmayız. Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz. Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de, tüm güçleriyle yanımızda yer alacağımızdan şüphemiz yoktur.

‘Beyefendi istedi istismarı yapılıyor’

AK PARTİLİLERE MESAJ: Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. AK Parti’nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizde yeri yoktur. Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip, her şeyi bir üste, özellikle de şahsıma havale etme kolaycılığına kaçmaya hakkı yoktur. ‘Beyefendi böyle talimat verdi, efendi böyle istedi...’ Haberimiz yok ama bunun istismarını yapanlar var. Bunların hepsi fırsatçılıktır. Bu fırsatçılara imkân vermeyeceğiz.

‘% 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin omurgası’

KEMİK DÜŞMEZ: Birinci yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çok uzun yıllar ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyoruz. Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı’nın seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar, aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Yüzde 50 seçilme yeterliliği, yeni sistemin omurgasıdır. Türkiye’de bir daha hiç kimsenin, küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumak gerek. CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez.

Yeni sistemin eksikleri ve aksaklıklarının belirlenmesine yönelik çalışmamız, yaşanan sorunların neredeyse tamamının sistemden değil, uygulamadan kaynaklandığını gösteriyor. Eleştirileriniz varsa bunları parlamentoda grubumuza ya da Cumhurbaşkanı Yardımcımıza iletebilirsiniz. Değerlendirmesini yapar eksikleri gideririz.

Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından “Anlaşıldı” notuyla paylaştı.

2 yıl sonra Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl aradan sonra yarın Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın, Sırbistan’ı geçen 29 Ağustos’ta ziyaret edeceği duyurulmuştu, ancak daha sonra söz konusu ziyaret programdaki bir değişiklik

nedeniyle ertelenmişti.

Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam’da bugün sona erecek istişare toplantısının ardından Sırbistan’a beklenen ziyareti gerçekleştirecek.

Açılış ve temel atma töreni

Erdoğan’ın son 10 yılda Sırbistan’a ikinci kez resmi ziyareti olan program kapsamında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının ikincisi gerçekleştirilecek. Böylece, 2017’de alınan kararla kurulan YDİK, kurumsal hale gelmiş olacak.

Erdoğan’ın, 2017’de yaptığı ziyaretin ardından faaliyete geçen ve tesislerini büyüten altı fabrikanın açılışı, bir fabrikanın ise temel atma töreni yapılacak.

Ziyaretin en önemli ayaklarından biri de, Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temelinin atılması oluşturacak. Bu bölüm, aynı zamanda kuzey hattından Sırbistan’ı Bosna-Hersek’e bağlayacak ve bir köprü inşaatını da içerecek. Projeyle Bosna-Hersek, Sırbistan’a otoyol ile bağlanmış olacak.

Ayrıca TİKA’nın restore ettiği ve eski bir Osmanlı kalesi olan Ram Kalesi ve Sjenica’daki Valide Sultan Camii’nin açılışlarıyla Yeni Pazar’daki Mahkeme Binası’nın açılışı da otoyol temel atma töreni sırasında video konferans yöntemiyle yapılacak.

Ziyaret kapsamında salı günü Türkiye-Bosna-Hersek ve Sırbistan Üçlü Liderler Zirvesi yapılacak.

Zirve’ye Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri de katılacak. Sırbistan programında Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. Emine Erdoğan, Sırbistan’da TİKA’nın restore ettiği Belgrad Kalesi’ndeki Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi ve Küçük Merdivenlerin açılışını yapacak

BM konuşması kitapçık yapıldı

Bu yılki kampta, partiden kopuşlara gönderme olarak “Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti” sloganı kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 74. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma kitapçık haline getirilerek kongre katılımcılarına dağıtıldı.

Erdoğan Kızılcahamam Eliz Hotel’de düzenlenen toplantıda salondan çıkarken partililerle bir süre sohbet etti.

‘Yeniden yollara düşme vakti’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcaha-mam’daki toplantı sırasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Erdoğan, paylaşımda, “Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için YENİDEN yollara düşme vakti!” ifadelerine yer verdi.