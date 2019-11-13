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13.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Artık vatandaşın feryadını duyun’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet sizi, 2001 krizini bir daha yaşatmamanız şartıyla o koltuğa oturttu. 17 yılın sonunda, Türkiye’yi 2001 yılına geri döndürdüler. Vatandaşımın feryadını artık duyun” diye konuştu.

‘Artık vatandaşın feryadını duyun’

İYİ Parti’nin TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısına konuşan Akşener, özetle şunları kaydetti:

BIKMADIN MI: Sayın Erdoğan, 10 Kasım konuşmasında durup dururken, cumhuriyetle Osmanlı’yı karşılaştırmaya girişti. Bıkmadın mı Sayın Erdoğan? İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışmaktan bıkmadın mı? Osmanlı da bizim, cumhuriyet de bizim. 13 Kasım’da ‘dostum’ dediğin Trump’la görüşmeye gidiyorsun. Boş işlerle uğraşmayı bırak da bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy, git suratlarına çarp. Mukaddesatımızı ekran koruyucu yapıp, cumhuriyetimize taarruz etmekten artık vazgeç.

KENDİNİZE GELİN:

Millet sizi, 2001 krizini bir daha yaşatmamanız şartıyla o koltuğa oturttu. 17 yılın sonunda, Türkiye’yi 2001 yılına geri döndürdüler. İktidardakiler; kendinize gelin. Vatandaşımın feryadını artık duyun.

YOLUN SONU: İşsizlik rekor kırıyor. Milletimiz borç batağında, 3 milyon 300 bin kişinin hesabına haciz geliyor. İstikbalden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın intihar haberleri yüreklerimizi dağladı. Bir ülkede analar babalar yavruları ile intihar ediyorsa, yolun sonuna gelinmiştir. 

Washington'da Erdoğan alarmı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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