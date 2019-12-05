MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir’
ABONE OL
05.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırı üzerinden değil yoksulluk sınırı üzerinden hesaplanması gerektiğini bildirdi.

‘Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir’

Karamollaoğlu, dün partisinin Balgat’taki eğitim merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun uzun süredir gündemde olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, “Devlet vatandaşıyla yaptığı sözleşmeye sadık kalmadı. Bu iş mutlaka çözülmeli” dedi. Asgari ücret görüşmelerinin başladığını hatırlatan Karamollaoğlu, asgari ücretin her dönemde açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesine üzüldüklerini dile getirdi. Karamollaoğlu, “Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir” diye konuştu. 

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Sıradaki Haber