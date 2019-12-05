‘Asgari ücretin yoksulluk sınırında olması gerekir’

Karamollaoğlu, dün partisinin Balgat’taki eğitim merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun uzun süredir gündemde olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, “Devlet vatandaşıyla yaptığı sözleşmeye sadık kalmadı. Bu iş mutlaka çözülmeli” dedi. Asgari ücret görüşmelerinin başladığını hatırlatan Karamollaoğlu, asgari ücretin her dönemde açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesine üzüldüklerini dile getirdi. Karamollaoğlu, “Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir” diye konuştu.