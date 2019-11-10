MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriAtatürk, TBMM'de törenle anıldı
10.11.2019 - 10:43 | | DHA

Atatürk, TBMM'de törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk, TBMM'de törenle anıldı

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında gerçekleştirilen törene TBMM İdare Amirleri AK Partili Orhan Yeğin, MHP'li Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri ve Meclis bürokratları ile çalışanları katıldı. TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ardından saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk, TBMMde törenle anıldı

Uyuşturucuyla uçağa binecekti! YakalandıVan'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 milyon fidan yarın toprakla buluşuyor! Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim alanları nereler?

11 milyon fidan yarın toprakla buluşuyor! Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikim alanları nereler?

Eşinin ve 3 yaşındaki kızının yüzünü yaktı!

Eşinin ve 3 yaşındaki kızının yüzünü yaktı!

MSB: 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi

Otomobilin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!

Otomobilin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!

Sıradaki Haber