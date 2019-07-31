Avrupalılara CHP’yi anlatacak

Avrupa’daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin çatı örgütü olan Avrupalı Genç Sosyalistler oluşumu 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan’da “yaz kampı” düzenleyecek. Kampa Türkiye’den de CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen katılacak. Gökçen kampın birinci gününde, “Avrupa-Akdeniz İş birliği”, ikinci gün “aşırı sağla mücadele” başlıklı panellerde konuşacak. Üçüncü gün Türkiye üzerine özel bir oturum düzenleyecek olan Gökçen, şu bilgileri verdi:

“Türkiye oturumunda, önce 31 Mart sonra 23 Haziran seçimlerini konuşacağız. CHP olarak önümüzdeki dönemde ne yapacağımızı, CHP’nin iktidara yürürken neleri hedeflediğini, nasıl yöntemler izleyeceğini anlatacağım.”