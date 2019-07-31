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31.07.2019 - 07:50| ŞEVKET YAMAN - Ankara

Avrupalılara CHP’yi anlatacak

CHP’nin en genç genel başkan yardımcısı olan 28 yaşındaki Gökçe Gökçen, Avrupa’daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin temsilcilerine CHP’yi anlatacak.

Avrupalılara CHP’yi anlatacak

Avrupa’daki sosyal demokrat ve sosyalist partilerin çatı örgütü olan Avrupalı Genç Sosyalistler oluşumu 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan’da “yaz kampı” düzenleyecek. Kampa Türkiye’den de CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen katılacak. Gökçen kampın birinci gününde, “Avrupa-Akdeniz İş birliği”, ikinci gün “aşırı sağla mücadele” başlıklı panellerde konuşacak. Üçüncü gün Türkiye üzerine özel bir oturum düzenleyecek olan  Gökçen, şu bilgileri verdi:

“Türkiye oturumunda, önce 31 Mart sonra 23 Haziran seçimlerini konuşacağız. CHP olarak önümüzdeki dönemde ne yapacağımızı, CHP’nin iktidara yürürken neleri hedeflediğini, nasıl yöntemler izleyeceğini anlatacağım.”

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