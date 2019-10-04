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04.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

AYM’den hak ihlali kararı: Önder yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütü propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

AYM’den hak ihlali kararı: Önder yeniden yargılanacak

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Önder’in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

Önder, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından 6 Aralık 2018’de Kocaeli Kandıra’daki cezaevine teslim olmuştu. HDP’li hukukçu milletvekili Meral Danış Beştaş, Önder’in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

 

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