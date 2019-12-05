Bacası olmayana kilit vurulacak

Termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2.5 yıl ertelenmesini içeren düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto kararından 2 gün sonra yasa metninden çıkarıldı. Dijital Hizmet Vergisi Yasası’nın 50. maddesindeki düzenlemenin yasa metninden çıkarılması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bir önergeyle gerçekleşti. Önergede, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in imzası bulundu. Komisyondan geçen yeni düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi bekleniyor.

Uymayanlar kapatılacak

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, yürürlükteki kanunla, bu santrallere 31 Aralık 2019 tarihine kadar herhangi bir idari ve para cezası uygulanmadan faaliyet göstermelerine imkan tanındığını hatırlatarak şunları söyledi: “Süre 2020’nin başına tekrar çekildiğine göre, 13 santral ne olacak? Bu santraller, 1 Ocak 2020 yılından itibaren yürürlükteki çevre mevzuatıyla karşı karşıyadır.

Çevre mevzuatına göre para cezası ya da kapatma yaptırımı var. Bu santraller, geçici faaliyet belgesi bulunmadığı takdirde, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde kapatılacak. Bunu Çevre Bakanlığı yapacak.”

Denetimlerde süre verilebilmesi için ek koşullar olduğuna dikkati çeken Tancan, geçici faaliyet belgesi olup emisyon değerleriyle alakalı gerekli değerleri taşımayanlara süre verilebildiğini bildirdi. Tancan “Bu santrallerin çevre mevzuatı dahilinde kapatılması halinde enerji arz güvenliği açısından bir sorun yaşanmayacaktır” diye konuştu.

Mevzuata uyan santrallerin faaliyetlerine devam edeceklerini aktaran Tancan, “Uymadıkları takdirde, ne zaman bu yükümlülükleri sağlarlarsa o zaman faaliyetlerine yeniden başlayacaklar. Bu yatırıma başlamış, bitirme aşamasına gelmiş santrallerimiz var. Bu çalışmaları bitirdiklerinde tekrar faaliyetlerine başlayacaklar” dedi.