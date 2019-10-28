'Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin o kadar teröristtir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. Bakan Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.