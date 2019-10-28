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HaberlerSiyaset'Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin o kadar teröristtir'
28.10.2019 - 10:58 |

'Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin o kadar teröristtir'

İçişleri Bakanı Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir."

'Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin o kadar teröristtir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. Bakan Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
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