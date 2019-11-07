‘Bağdadi’nin eşini yakaladık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bağdadi kendini tünelde imha etti. Amerika, bununla kendine göre bir iletişim kampanyası başlattı. Biz de hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık ilk defa bugün açıklıyorum” dedi.

Erdoğan, Külliye’de düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

DİNDAR NESİL: Bir zamanlar ben, ‘dindar bir gençlik yetiştireceğiz’ dedim. İmam hatipliler bile saldırdı. Geçmişinde imam hatip var; ‘Nereden çıktı bu tespit?’ gibi sözde köşe yazarı... Onlar dahi bana saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum. İnşallah dindar bir nesil sizin elinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde çarşıda, sokakta tinercisini, hırsızını görmeyiz. Alkolikleri görmeyiz çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dindar neslin olduğu bir ülkede tüm manevi değerler sıçrama yapacak. Bu adımları atma noktasında yeni bir sürecin içinde olmamız gerekiyor aksi takdirde yıllara yazık oldu deriz.

CUMHURBAŞKANI DA ÇIKTI: Tek parti döneminde milletimizle inancı arasındaki irtibatı cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir. Bunu bizzat Tahsin Banguoğlu’nun İstanbul’da Milli Türk Talebe Birliği’ndeki bir konuşmasında dinlemiştim. İmam hatipte bir İngilizce hocam vardı. Bir gün, ‘siz buraya cenaze yıkamak için mi geldiniz?’ dedi. Hep kendi kendimize ağlardık, kahrederdik. O zaman sınıflarımızda evli olan ağabeylerimiz vardı. Bir tanesi ‘Öğretmenim ben gelecekte bu ülkeye en ideal hizmeti nasıl verebilirim onun için imam hatipi seçtim’ dedi. Bizim içimizden doktoru da mühendisi de hakimi de savcısı da Elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı. Onlar hedeflerine ulaşamadılar.

SÜNEPE DURUMA GEÇEMEYİZ: Şu anda yedi düvel üzerimize saldırıyor. Ama onlar saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip yanaklarımızı çevirip hepsini tokatlayın diyemeyiz. Dik durmaya mecburuz. Biz bir şeye inandık; o yolda yürüyeceğiz. Fetih müyesserdir.

YAYGARA YAPMADIK: Bağdadi kendini tünelde imha etti. Amerika, bununla kendine göre bir iletişim kampanyası başlattı. Biz de hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık ilk defa bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik Suriye tarafında yakaladık.

144 ŞEHİT VERDİLER: Suriye Milli Ordusu’na ülkemizin ana muhalefeti, ‘terör örgütü’ diyor. Ya onlar benim askerimin yanında Suriye’de kendi topraklarını kurtarma mücadelesi veriyor. Bizim 10 şehit verdiğimiz yerde onlar 144 şehit verdiler.

Müslüman’dan terörist olmaz

Üstesinden gelmemiz gereken en büyük sıkıntımız, Müslümanların arasına sokulan iki büyük fitneyi ortadan kaldırmaktır. Birincisi mezhep mensubiyetinin kimi zihinlerde başlı başına bir din haline getirilmiş olmasıdır. Bizim tek dinimiz İslam’dır. Diğer her şey ondan sonra gelir. Bir diğer fitne terör meselesidir. Müslüman’dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı’nın, önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. PKK, PYD, YPG, DAEŞ, FETÖ kol kola Batı’nın caddelerinde, terörist başı olarak ilan ettikleri o teröriste rağmen onun paçavralarıyla birlikte dolaşıyorlar. Kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin üzerini kazıyın altından İslam düşmanları çıkacaktır. El Kaide’yi ve onun ikizi olan DAEŞ’i kimlerin kurdurduğunu, kullandığını, yönlendirdiğini bizzat kendi ağızlarından dinliyoruz, takip ediyoruz. Boko Haram, Eş Şebab dediğimiz yapıların hepsi proje ürünü organizasyonlardır. FETÖ’nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız, ele başlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız. Acaba Amerika bize bunu niçin teslim etmiyor? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var.

‘Birileri onları kurtarma peşinde’

Erdoğan, “KHK faciadır” açıklaması ile dikkati çeken Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’a da üstü kapalı olarak şöyle eleştirdi: Benim 251 evladım 15 Temmuz’da şehit edilecek, 2 bin 193 kardeşimiz gazi olacak, birileri çıkacak hâlâ birilerini kurtarmanın gayreti içerisine girecek. Onların hesabını sormak bizim görevimiz değil mi? Dünyada kimin eline masum kanı bulaşıyorsa aynı fitne senaryosunun bir oyuncusu olduğundan şüpheniz olmasın. Başına sarık saran, üzerine cüppe giyen, ağzından ayetler dökülen terörist başlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müslümanlardır. Şekil, sadece Müslümanları aldatmak için.

Macaristan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı ve ikili görüşmeler yapmak üzere Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’le görüşecek olan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la birlikte Konsey toplantısına başkanlık edecek. Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ifade edilirken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı da belirtildi. Erdoğan’ın Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi ile Türbe kompleksinde, Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen “Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu” sergisini ziyaret etmesi bekleniyor.