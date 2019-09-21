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21.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Bağış, Prag Büyükelçisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre eski AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi oldu.

Bağış, Prag Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne eski Bakan Bağış atandı.

23 Haziran seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’ndan istifa ettiğini duyuran Adil Karaismailoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden alınırken, yerine Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Eyigün’ün ataması yapıldı.

 

 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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