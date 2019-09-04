Bahçeli: Külliye milletin evi

Bahçeli, yaz tatili sonrasında önceki gün akşam Başkanlık Divanı’nın toplayarak yeni dönem çalışmalarını ele aldı. Milliyet’in edindiği bilgiye göre Bahçeli, toplantıda CHP’nin, HDP ile paralel siyaset izlemesini eleştirirken, İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretine de tepki gösterdi. İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu adına bölgeye gittiğine ilişkin açıklamalarını anımsatan Bahçeli, ziyaret edilenlerin terör suçu nedeniyle görevden alınan isimler olduğuna dikkati çekti. Bahçeli, “Madem 16 milyon adına gittiğini söylüyorsun, Kıran operasyonunu, Pençe operasyonlarına yapan Mehmetçiğe de bir uğrasaydın” dedi. İmamoğlu’nun açıklama yaparken sürekli terlemesine işaret eden Bahçeli, Divan üyelerine, “Bir sıkıntısı var herhalde sürekli terliyor” ifadelerini kullandı.



Yeni parti sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Bahçeli, yargı yılı açılışının Külliye’de yapılmasına yönelik tartışmalara katıldı. Eleştirileri doğru bulmadığını belirten Bahçeli, “Oraya ‘Saray’da yapılıyor’ diyerek katılım gösterilmemesi doğru değil. Arkadaşlar keşke katılıp sorunlarını orada dile getirmiş olsalardı. Bu yararlı olurdu. Orası bir kişinin evi değil, devlete ait, milletin evidir” dedi.



Kongre startı



1 Ekim’deki TBMM açılışı ve Meclis gündemini de ele alan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki küçük çaplı değişiklikler başta olmak üzere hükümetin yürüttüğü yasal çalışmalara odaklanılmasını istedi. Bahçeli, eylül içindeki programlarını da netleştirdi. MHP, AK Parti’de olduğu gibi kongre sürecini 2 yıl öncesinden başlatmaya hazırlanıyor. Bahçeli, ilk olarak 11 Eylül Çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak. Toplantıda, 2021’de gerçekleştirilecek MHP kongresine yönelik ilçe kongrelerinin önümüzdeki ekim sonu itibarıyla başlatılması kararının çıkması bekleniyor.



Bahçeli, eylülde MHP’li belediyelere yönelik, “Taktir, teşekkür ve tebrik” olarak ifade ettiği 3T ziyaretlerini sürdürecek. Bahçeli’nin ilk durağı her yıl 6-8 Eylül’de yapılan Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri olacak. Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da Söğüt’deki kutlamalara katılacak.



MHP’de önümüzdeki günlerde il başkanları Ankara’ya çağrılacak. İl başkanlarına MHP’nin yeni dönem çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılacak, terör, Suriye’nin kuzeyi, siyasetteki yeni parti oluşumları gibi konular da masaya yatırılacak. Bahçeli’nin, İYİ Partililere yönelik “eve dönün” çağrısı değerlendirilecek.