Bahçeli’den Haluk Bilginer’e tebrik

Mesajında, “Sayın Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansınızla en iyi erkek oyuncu ödülünü almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum” ifadelerine yer veren Bahçeli, şunları kaydetti: “Almış olduğunuz bu ödül, şahsınızla birlikte Türkiye için de bir gurur kaynağı olmuştur. Bu haklı gururu bizlere ve ülkemize yaşattığınız için başta şahsınız olmak üzere yapımcı, yönetmen, tüm oyuncular ve teknik ekip olmak üzere dizide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Selam ve saygılarımla.” -ANKARA Milliyet