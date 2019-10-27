Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na salvolar: Trump’ın derin gırtlağı ve defolu tercümanıdır

Bahçeli dün Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Bahçeli, basına kapalı törenin ardından yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:



TURNUSOL: Barış Pınarı Harekâtı bir turnusol kağıdı işlevi görmüş, gizli kapaklı niyetleri, Türklüğe hasım çevreleri vatanseverlik basiretiyle açığa çıkarmıştır. Yarası olduğundan gocunan mihraklar, terör örgütleriyle al takke ver külah içinde olan yerli ve yabancı işbirlikçilerdir.



GIYABEN YIRTILDI: ABD Başkanı Trump gerek tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir. Türk milleti Trump mektubunu gıyaben yırtmış ve çiğnemiştir.



KEPAZELİK: (ABD ve Rusya’nın Mazlum Kobani kod adlı teröristle teması) Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı’nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir.



TRUMP’UN DERİN GIRTLAĞI: CHP Genel Başkanı’nın Trump’ın zelil mektubunu grup toplantısında okuması, Barış Pınarı Harekatı’na içi yana yana destek açıklaması ne vatan sevgisiyle, ne de sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR: Barış Pınarı Harekatı’nda üstün bir emek ve çalışma sarfeden, sabır ve akılla mücadele gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza milli duruşuyla birlikte tavizsiz ve teslimiyete kapalı tavrından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Türkiye güney sınırları

boyunca inşa edilmek istenen korsan terör devletine darbe indirmiş, teröristleri sınır hattından derinlemesine 30-32 kilometrelik

bir alana kovalayarak süpürmüştür. Oyun bozulmuş, şer oyuncular bozguna uğratılmıştır.



Müzeye mi koysun?



Tören sonrası sağlığının gayet iyi olduğunu belirten Bahçeli, sorular üzerina Trump’un mektubuna “ABD’nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. Devletler arası ilişkilerde böyle bir mektuplaşma usulü yoktur. O bakımdan Trump’ı kınıyorum” dedi. Bahçeli, Erdoğan’ın mektubu ABD’ye götüreceğine ilişkin açıklaması için de “Ne yapsın yani? Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koysun? ABD’ye iade etmesi en doğru yoldur” değerlendirmesini yaptı.