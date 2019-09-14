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HaberlerSiyasetBahçeli'den operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna Türk milletinin mührü vurulmalıdır
14.09.2019 - 15:49 |

Bahçeli'den operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna Türk milletinin mührü vurulmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan Belediyesi ziyaretinde halka sesleniyor. Bahçeli, "Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır." dedi

Bahçeli'den operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna Türk milletinin mührü vurulmalıdır

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir.

HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri Anayasa'ya göre suçtur. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı alınmalıdır.

Güvenli bölge kurulursa ne ala, yoksa ABD hala teröristleri koruyorsa Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührü vurmalıdır.

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