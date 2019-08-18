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18.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

Bahçeli’den uyarı

Bahçeli’den uyarı

MHP lideri Devlet Bahçeli de Twitter’da yaptığı paylaşımlarda olası İstanbul depremi konusunda uyarıda bulundu: “Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız. Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkiinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum. Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım.” 

 

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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