Bahçeli’den uyarı

MHP lideri Devlet Bahçeli de Twitter’da yaptığı paylaşımlarda olası İstanbul depremi konusunda uyarıda bulundu: “Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız. Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkiinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum. Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım.”