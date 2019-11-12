‘Bahçeli’nin Atatürk sevgisi tartışılamaz’

Yalçın, yazılı açıklamasında, MHP düşmanlarının, Bahçeli’nin Türk siyaseti üzerindeki yapıcı, faydalı etkisiyle prestijini kırmak için sosyal medya üzerinden “itibar suikastleri” düzenlediğini vurguladı. Bahçeli aleyhindeki iftira kampanyalarına her hafta bir yenisinin eklendiğini bildiren Yalçın, kampanyalardan birinin de Atatürk üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

Sosyal medyayı kullanarak siyasi liderler aleyhinde algı oluşturmanın FETÖ’nün bilindik yöntemi olduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür. Atatürk sevgisi, Bahçeli’nin içinden yetiştiği ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartışılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur.”