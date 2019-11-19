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19.11.2019 - 07:50 |

Bailey’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Bailey’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Oscar Akademi Başkanı John Bailey’nin davetlisi olarak Uluslararası Camerimage Film Festivali’ne katıldı. Cumartesi akşamı Polonya’da gerçekleşen film festivalinin ödül töreninde John Bailey’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verildi. Bailey’e ödülü, Richard Gere tarafından takdim edildi. Oscar Ödülleri’ni veren “Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi”nin 2017-2019 dönem başkanı John Bailey, Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen eylül ayında New York‘ta düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ne de katılmıştı. Serginin açılış töreninde Erdoğan ile birlikte kurdele kesen Bailey, yaptığı konuşmada Ara Güler’in yanı sıra Nazım Hikmet, Aşık Veysel gibi Türk sanatçılarına olan hayranlığını dile getirmişti. -ANKARA Milliye

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