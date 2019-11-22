Bakan Akar: 4 bin 300 km alan kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde, 4 bin 300 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını belirterek, “M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Bölgede teröristlerin tacizinin sürdüğünü belirten Akar, “Mutabakatların tam sağlandığını söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.



Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde özetle şunları kaydetti:



MENBİÇ’TE YPG ÇEKİLMEDİ: Rusya Soçi Mutabakatı doğrultusunda, terör örgütünün Menbiç’ten 29 Ekim’de çekildiğini bildirildi. Ancak bu bilgi teyide muhtaçtır. Bu süreçte PKK/YPG terör örgütünün kontrol noktalarına Rejim bayraklarının asıldığı, YPG/PYD’li teröristlerin bölgeden çekilmedikleri ve Rejim unsurlarının kıyafetlerini giyerek bölgedeki varlıklarını sürdürdükleri de tespit edildi. Konu Rusya’ya iletilerek ikazda bulunuldu.

BİN 300 HAVAN: PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1300 civarında havan ve roket atışı yapıldı. Bu saldırılarla 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralandı.



BİN 200 TERÖRİST ETKİSİZ: Barış Pınarı Harekâtı çerçevesinde; 4300 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirildi. 12 personelimiz şehit olmuş, 164 personelimiz ise yaralandı. TSK ile omuz omuza mücadele eden Suriye Millî Ordusu’ndan da 236 personel şehit olmuş, 722 personel de yaralandı.

GÖRÜŞÜYORUZ: Barış Pınarı Harekâtı ile 145 kilometre uzunluğunda, 30 km derinliğinde bir alan terörden temizlendi. İçerde uyayan hücreler olmakla birlikte, harekât alanın doğu ve batısından taciz devam ediyor.



140 BİN İNSAN: Şu anda operasyon yaptığımız bölgeyle alakalı terör örgütünün durumu nedir derseniz? Şu anda büyük ölçüde buradan YPG’li teröristlerin çıktığını, fakat uyuyan, gizli, saklı gizlenmiş olabileceğini de değerlendiriyoruz. 140 binden fazla insan yuvalarına döndü.

FETÖ’DEN 17 BİN İHRAÇ: 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK’dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edildi. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı.



409 BİN PERSONEL: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin halihazırdaki mevcudu 367 bin 777’si asker, 41 bin 405’i sivil olmak üzere toplam 409 bin 182’dir.



Tank Palet protestosu

Bakan Akar’ın salona gelmesine dakikalar kala, CHP’li vekiller, Tank Palet Fabrikası işletmesinin Katar ortaklı BMC firmasına satılmasına tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, “Tank Palet fabrikasıyla ilgili milletten neyi gizliyorsunuz?” derken AK Parti milletvekillerinin “Yalan söylüyorsunuz” karşılıkları geldi. Daha sonra salona gelen Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı. CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin de, Akar’la tokalaşması sırasında “Ordumuzun sırlarını Katar’a vermeyelim” dedi.



‘Terör koridoru hayali bitti’





Milli Savunma Bakanı Akar, 53.8 milyar değerindeki bakanlığının 2020 yılı bütçesinin ardından komisyonda milletvekillerin sorularını yanıtladı. Akar, şunları söyledi:



HUDUTLAR GÜVENDE: Yapılan harekatların sonuçları nereye vardı? Bir, terör koridoru ve terör devleti oluşturulması meselesi bitti.

Amerikalılar ve teröristler ‘Rojava hayali bitti’ diyorlar. İkincisi, 400 binden fazla kişi, Afrin, Cerablus, Azez ve El-Bab’a dönüş yaptı. Birçok yerden dönüş oldu. Türkiye’den 70 bin gidiş oldu. Üçüncüsü hudutlarımızda güvenlik sağlandı.



SMO’NUN MAAŞLARINI BİZ ÖDEMİYORUZ: Suriye Milli Ordusu başı boş bir ordu değil. BM tarafından tanınan bir geçici hükümet var. Bunun bir başı var Abdurrahman Mustafa. Bunun altına Selim İdris diye birini seçtiler. Bu da hem Savunma Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı görevini yapıyor. ‘İçlerinde El Kaideci var’ diyorlar, böyle bir şey asla söz konusu değil. Bu insanların tamamı Suriye vatandaşı. Amaçları evlerini, bahçelerini, ülkesini kurtarmak. Bunların maaşlarına MSB bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmıyor.



S-400’LER ÇALIŞACAK: S-400 çalışacak mı diye sorular var. S-400’ler çalışacak. Şu anda S-400’ler bir filo iki batarya olmak üzere Türkiye’ye gelmiş durumda. Şu anda bu iki bataryanın kuruluş ve TSK eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bundan sonra da planlanan faaliyetler devam edecek, bundan şüpheniz olmasın, şakamız yok. Ayrıca S-400’lerde dost düşman tanımlaması yapılacak.



DÖRT F-35 TESLİM EDİLDİ: Beş F-35 uçaktan, dördü fiilen bize teslim edildi. Biri garajda bekletiliyor, bize ayrılmış vaziyette. Malatya’da konuşlanacakları inşaatı bile tamamladık.



S-400 VE F-35 HEYETİ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Trump mutabık kaldı. S-400 F-35 birbirini etkiler mi? Bunların çözümü konusunda heyet oluşturulacak. Biz çalışmaya başladık. Kafamızda formüller var. Patriot şurda, S-400 burda çalışacak gibi çözümler kafamızda var.