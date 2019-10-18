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18.10.2019 - 20:59 | | AA

Bakan Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019'da üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Görüşmede, ABD'den taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği, DEAŞ ile mücadele konusunda kararlığın devam ettiği ifade edilerek, mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde, PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasının yakından takip edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

 

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