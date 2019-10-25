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25.10.2019 - 19:53 |

Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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