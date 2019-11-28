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28.11.2019 - 17:37 | | AA

Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
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Akar, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende Subianto, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

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