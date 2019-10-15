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15.10.2019 - 20:02 | | DHA

Bakan Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü.

Bakan Akar Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu denildi.

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