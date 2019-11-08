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08.11.2019 - 18:36 | | AA

Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

 

 

Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü

Görüşmede, ABD ile 17 Ekim'de imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

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