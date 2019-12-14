Bakan Akar ve Orgeneral Güler Katar'da törene katıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan hesapta şu ifadeler yer aldı:





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar’ın başkenti Doha’da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı’nın açılış törenine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler’i Halid Bin Velid Kışlası’na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el- Attiye karşıladı.

Askeri törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el- Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, “Biz kara gün dostuyuz” diye konuştu.

Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Bakan Akar, kazasız belasız hayırlı, başarılar görevler temennisin dile getirdi. Törenin sonunda Bakan Akar ve el-Attiye’nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.









Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el- Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı.

Bakan Akar, Doha’daki karargâh binasının açılışını Katar Savunma Bakanı el-Attiye ile birlikte yaptı. Açılışın ardından Bakan Akar, karargâhta görevli personelle bir araya gelerek konuşma gerçekleştirdi.









Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, “Biz kara gün dostuyuz” diye konuştu.



Doha’daki törenin sonunda Bakan Akar ve Katarlı mevkidaşı el-Attiye’nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.







