Bakan Akar'dan flaş Libya açıklaması: Diğer ülkelere karşı tehdit değil
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.
Akar: "(NATO ilişkileri) İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"