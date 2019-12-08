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08.12.2019 - 19:31 | | AA

Bakan Akar'dan flaş Libya açıklaması: Diğer ülkelere karşı tehdit değil

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz.

Akar: "(NATO ilişkileri) İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"

Bakan Akar'dan flaş Libya açıklaması: Diğer ülkelere karşı tehdit değil

Ayrıntılar Birazdan...

Bakan Akardan flaş Libya açıklaması: Diğer ülkelere karşı tehdit değil

Polis oradan ayrılmıyorSultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
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