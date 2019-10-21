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21.10.2019 - 14:00 |

Bakan Akar'dan sosyal medya uyarısı! 'Teröristler kandırıyor'

TRT World Forum 2019'da konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar" dedi.

Bakan Akar'dan sosyal medya uyarısı! 'Teröristler kandırıyor'

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

İnsansız hava araçları kullanan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye...

NATO'nun birleştirici bir vizyonu olmalı düşmana karşı ortak hareket edilmeli. Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır.

Türkiye Akedeniz'de kendisi ve KKTC'nin haklarını koruyacaktır.

AB ve NATO'nun savunma çabalarının paralel olması gerekiyor.

Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi. Terör örgütüne verilen silahlar bize doğrultuluyor. Barış Pınarı Harekatı'ndaki tek hedefimiz sınırlarımızı korumak, terör koridorunu yok etmektir. PKK/YPG Suriyeli Kürt kardeşlerimizi temsil etmez.

Anlaşmaya uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacaktır. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendiBarış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.
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