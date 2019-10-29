29.10.2019 - 13:32 |
Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:,
"Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."
'Pes' dedirten hırsızlık kamerada! Apartmanın kapısını...Konya’da bir apartmanın bahçesindeki demir kapıyı yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Ten Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişine gelen kimliği belirlenemeyen şahıs, demir kapıyı yerinden sökerek yanında getirdiği seyyar arabanın üzerine yerleştirdi. Rahat tavırlarıyla hareket ederek bölgeden uzaklaşan şüpheli şahıs saniyeler içinde kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasını inceleyen apartman sakinleri durumu polise habere verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.