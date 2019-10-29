Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:,

"Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."