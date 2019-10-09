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HaberlerSiyasetBakan Albayrak'tan, Barış Pınarı Harekatı mesajı
09.10.2019 - 17:02 |

Bakan Albayrak'tan, Barış Pınarı Harekatı mesajı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili TSK'da destek mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan, Barış Pınarı Harekatı mesajı

Bakan Albayrak: "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı" dedi.

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahaleDiyarbakır'da terör soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
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