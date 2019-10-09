Bakan Albayrak'tan, Barış Pınarı Harekatı mesajı

Bakan Albayrak: "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. #BarışPınarıHarekatı" dedi.