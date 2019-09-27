Bakan Çavuşoğlu: Başımızın çaresine bakarız

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Kararlıyız adımlarımızı buna göre atacağız.

Gelinen noktadan biz tatmin olmadık. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. Bu oyalama devam ederse kendi başımızın çaresine bakarız diyoruz.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Geçen seneden bu seneye fark şu rapor açıklandı. Veliaht Prensin bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekiyor. Nasıl yapıldığını Suudi Arabistan daha önce itiraf etti. Bu cinayeti işleyenlerin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor.

Bizim için bu bir adalet ve hukuk meselesidir.