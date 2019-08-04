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04.08.2019 - 15:17| AA

Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle buluştu.

Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle bir araya geldi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11. Büyükelçiler Konferansı'nın yarın yapılacak resmi açılışından önce büyükelçilerimizle verimli bir istişare toplantısı yaptık." ifadesini kulland

Büyükelçiler Konferansı, yarın Çavuşoğlu'nun konuşmasıyla başlayacak.

Konferansın ilk gününde ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de büyükelçilere hitap edecek.

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