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15.11.2019 - 20:13 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin ilanının 31'inci yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 31. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin ilanının 31'inci yıl dönümünü kutladı

Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan kutlama mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Filistin Devleti'nin ilanının 31. yıl dönümü kutlu olsun! Filistin davası bizim davamızdır!" ifadelerini kullandı.

Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin Devletini ilan etmişti.

Filistin, her yıl 15 Kasım’da bağımsızlık ilanını kutluyor.

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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