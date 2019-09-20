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20.09.2019 - 18:23 | | AA

Bakan Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

 

Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, anayasa komitesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soruya ise "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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