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28.07.2019 - 16:54| AA

Bakan Çavuşoğlu Tayland'da Türk yatırımcılarla buluştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Tayland'da Türk yatırımcılarla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tayland'da yatırımı bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldik. Tayland'la ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek için ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Taylandda Türk yatırımcılarla buluştu

52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 27 Temmuz-3 Ağustos'ta düzenleniyor.

 

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