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28.10.2019 - 22:35 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"#BizTürkiyeyiz" etiketiyle yapılan paylaşımda, bir videoya da yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'den çeşitli bölgelere ve vatandaşlara ait görsellerin bulunduğu video, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun." sözleriyle bitiyor.

 

    Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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